В Ростове руководителем ДИСОТИ назначен Сергей Зубанов

На должность директора МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону (ДИСОТИ) назначен Сергей Зубанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Отмечается, что господин Зубанов с 2002 по 2024 годы работал в отрасли строительства и реконструкции автомобильных дорог, в том числе на руководящих должностях. Имеет звание «Лучший дорожник Дона».

Александр Скрябин подчеркнул, что перед новым руководителем дирекции стоит задача изменить облик Ростова в сфере дорожного строительства.

Наталья Белоштейн