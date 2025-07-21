В Свердловской области создадут детский центр нервно-мышечных заболеваний
Детский центр нервно-мышечных заболеваний создадут в Свердловской области на базе Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Соответствующий приказ подписан заместителем губернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой.
Татьяна Савинова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Центр будет работать в связке с клинико-диагностическим центром «Охрана здоровья матери и ребенка». Согласно документу, задачей центра станет обеспечение направления пациентов с подозрением на нервно-мышечное заболевание на подтверждающую диагностику, консультирование и госпитализацию в неврологическое отделение ОДКБ.
Контроль за исполнением приказа возложен на советника госпожи Савиновой Елену Чадову.
Ранее в клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге впервые внедрили неинвазивный пренатальный скрининг (НИПТ) для выявления рисков хромосомных аномалий у ребенка. Исследование доступно будущим мамам бесплатно.