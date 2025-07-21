В Свердловской области создадут детский центр нервно-мышечных заболеваний

Детский центр нервно-мышечных заболеваний создадут в Свердловской области на базе Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Соответствующий приказ подписан заместителем губернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центр будет работать в связке с клинико-диагностическим центром «Охрана здоровья матери и ребенка». Согласно документу, задачей центра станет обеспечение направления пациентов с подозрением на нервно-мышечное заболевание на подтверждающую диагностику, консультирование и госпитализацию в неврологическое отделение ОДКБ.

Контроль за исполнением приказа возложен на советника госпожи Савиновой Елену Чадову.

Ранее в клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге впервые внедрили неинвазивный пренатальный скрининг (НИПТ) для выявления рисков хромосомных аномалий у ребенка. Исследование доступно будущим мамам бесплатно.

Полина Щуцкая