В Екатеринбурге внедрили бесплатный неинвазивный скрининг для молодых мам

В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге впервые внедрили неинвазивный пренатальный скрининг (НИПТ) для выявления рисков хромосомных аномалий у ребенка, сообщили в пресс-службе администрации города. Исследование доступно будущим мамам бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, НИПТ обладает высокой точностью результатов, позволяя выявлять такие патологии, как синдром Дауна с вероятностью от 77–82% до 98,8%, а ложноположительные результаты снижаются с 3–5% до 0,04%. Кроме того, обследование исключает возможность травмирования ребенка, так как является неинвазивной процедурой.

Решение о проведении НИПТ будет принимать врач-генетик или акушер-гинеколог на основании результатов стандартного пренатального скрининга и с учетом индивидуальных особенностей пациентки.

«В этом году мы планируем оснастить областной и городской перинатальные центры современным оборудованием для выхаживания самых маленьких пациентов, а также обновим и отремонтируем женские консультации в Белоярской, Тугулымской и Нижнесергинской ЦРБ»,— отметил господин Паслер.

Ранее заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что на территории Свердловской области родилось 38 тыс. человек в 2024 году, что на 1,3 тыс. меньше показателя предыдущего года.

Полина Щуцкая