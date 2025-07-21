Минобороны России сообщило об уничтожении трех установок Patriot

Российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России в Telegram-канале.

Российским войскам также удалось поразить американскую радиолокационную станцию AN/MPQ-65, сказано в сводке министерства. Системы ПВО сбили снаряд HIMARS и 397 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В прошлый раз об уничтожении установок Patriot Минобороны сообщало 13 июля. Тогда российские военнослужащие ударили по двум пусковым установкам и радиолокационной станции американского зенитного ракетного комплекса.