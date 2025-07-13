Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщило Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kuba Stezycki / Reuters Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме уничтожения установок Patriot, российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и центр подготовки операторов БПЛА.

Средства ПВО России за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотников самолетного типа, добавили в военном ведомстве.