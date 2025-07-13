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Коммерсантъ FM
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Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщило Минобороны.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Кроме уничтожения установок Patriot, российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и центр подготовки операторов БПЛА.

Средства ПВО России за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотников самолетного типа, добавили в военном ведомстве.

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