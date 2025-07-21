В Магаданской области в первом полугодии добыли на 12% больше золота
В Магаданской области в первом полугодии добыли 24 тонны золота. Это на 2,6 тонны, то есть на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лидерами по добыче стали месторождения «Наталкинское», «Павлик» и «Тэутэджак». Плановые показатели по добыче золота за год составляют 54 тонны. С учетом результатов первого полугодия власти ожидают, что за 2025 год будет добыто 55-56 тонн металла.
Также в Магаданской области добыты следующие полезные ископаемые:
- серебро (130,9 тонн);
- свинец (3,1 тыс. тонн);
- цинк (3 тыс. тонн);
- медь (119,8 тонн);
- каменный уголь (148,1 тыс. тонн).
В 2024 году в Магаданской области было добыто 54,1 тонн золота (+12,7% к 2023 году).