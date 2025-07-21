В Магаданской области в первом полугодии добыли на 12% больше золота

В Магаданской области в первом полугодии добыли 24 тонны золота. Это на 2,6 тонны, то есть на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лидерами по добыче стали месторождения «Наталкинское», «Павлик» и «Тэутэджак». Плановые показатели по добыче золота за год составляют 54 тонны. С учетом результатов первого полугодия власти ожидают, что за 2025 год будет добыто 55-56 тонн металла.

Также в Магаданской области добыты следующие полезные ископаемые:

серебро (130,9 тонн);

свинец (3,1 тыс. тонн);

цинк (3 тыс. тонн);

медь (119,8 тонн);

каменный уголь (148,1 тыс. тонн).

В 2024 году в Магаданской области было добыто 54,1 тонн золота (+12,7% к 2023 году).