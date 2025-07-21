Руководство пансионата для престарелых отрицает издевательства над подопечными

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова прокомментировала информацию о якобы издевательствах в уфимском пансионате для престарелых «Печки-лавочки».

«Я сразу позвонила начальнику отдела развития негосударственного сектора минтруда, поскольку он общается со всеми предпринимателями, кто работает на этом рынке. Он проинформировал, что информация, выложенная в сети, по крайней мере, фото, не соответствует действительности,— заявила министр “Башинформу”. — Руководитель пансионата якобы готовит материалы для обращения в органы для защиты чести и достоинства предпринимателя. Насколько мне известно, его заявление в МВД принято».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлую пятницу, 18 июля, управление СКР по Башкирии, изучив выложенную видеозапись в Telegram-каналах, сделанную якобы в пансионате «Печки-лавочки», возбудило уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На видеозаписи якобы был продемонстрирован один из постояльцев, замотанный в простыни и связанный скотчем.

Проверки организовали также прокуратура Башкирии и региональное МВД.

Венера Хисамова