Английские женщины встали с колен

На женском чемпионате Европы по футболу разгорелся скандал. Защитник сборной Англии Джесс Картер заявила, что подвергалась расистским нападкам в социальных сетях с самого начала соревнований. Так некоторые болельщики реагировали на не самые удачные действия спортсменки на поле. В результате Джесс Картер вынуждена была прекратить любую активность в соцсетях, а руководство сборной Англии сообщило, что отныне игроки команды не будут преклонять колено перед стартом матчей. Этот жест, некогда считавшийся выражением протеста против дискриминации по расовому признаку, в сборной сочли устаревшим. Тем временем британская полиция пытается установить, кто именно оскорблял футболистку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джесс Картер во время матча со сборной Уэльса

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Джесс Картер во время матча со сборной Уэльса

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Защитник женской сборной Англии по футболу Джесс Картер заявила, что стала жертвой неоднократных оскорблений на расовой почве. По словам спортсменки, с самого начала чемпионата Европы (он проходит в Швейцарии, и англичанки добрались уже до полуфинала, где сразятся с командой Италии) она подвергалась атакам в социальных сетях. Госпожа Картер не уточнила, как именно ее оскорбляли, но, как сообщает The Guardian, было как минимум две волны атак на спортсменку. Обе связаны с ее выступлениями.

Первая пошла после стартового матча англичанок, в котором они уступили сборной Франции (ряд фанов сочли, что проблемы у «львиц» возникли из-за того, что Картер плохо отработала на своем левом фланге обороны), вторая — после победы в четвертьфинале над сборной Швеции. В том матче Картер играла уже в центре обороны, и в том числе ее ошибки привели к тому, что англичанки пропустили два мяча уже к 25-й минуте. Отыгралась сборная Англии только под занавес встречи, а победу вырвала в серии послематчевых пенальти.

«С самого начала турнира я подвергалась расистским оскорблениям. Я понимаю, что каждый болельщик волен иметь свое мнение относительно результатов команды, но я против того, чтобы недовольство игрой выливалось в расизм. В результате я приняла решение прекратить активность в социальных сетях. Пусть с этим разбирается команда»,— говорится в заявлении Джесс Картер.

В коллективном заявлении сборной Англии отмечается, что игроки «считают за честь защищать цвета национального флага, и крайне несправедливо, что некоторых из них оценивают иначе просто из-за цвета кожи».

«До сих пор мы всегда преклоняли колено перед стартом игр. Теперь, однако, очевидно, что футболу нужен другой способ, чтобы бороться с расизмом. Мы договорились, что перед полуфиналом в четверг останемся стоять»,— заявили английские футболистки.

В Ассоциации футбола Англии (FA), в свою очередь, отметили, что уведомили о случившемся полицию. Там утверждают, что власти уже вступили в контакт с руководством различных социальных сетей и рассчитывают , что им удастся идентифицировать тех, кто оскорблял Картер.

С осуждением случившегося выступили и руководящие структуры европейского и мирового футбола. Так, в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) говорится: «Нападки и дискриминацию терпеть нельзя вне зависимости от того, случаются они онлайн или в личном общении». А президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино отметил, что футбольное сообщество «поддерживает Джесс и каждого, кто стал жертвой расизма». «Мы предложим свою помощь для установления виновных, включая предоставление необходимой информации»,— сказал господин Инфантино.

Отметим, что английские футболистки удивительно долго придерживались практики преклонения колена. В моду этот жест вошел в 2016 году, когда игрок «Сан-Франциско Фортинайнерс» (американский футбол) Колин Каперник таким образом выразил протест против расового неравенства и жестокости полиции к чернокожим — он встал на колено во время исполнения гимна США перед одним из матчей. Акция Каперника вызвала неоднозначную реакцию. Президент США Дональд Трамп призвал уволить «этого сукина сына» (его не уволили, но в том же 2016 году у Каперника истек контракт, а новый ему никто так и не предложил). Однако эффект получился ровно обратный — многие спортсмены стали повторять акцию Каперника. А в 2020 году, после гибели Джорджа Флойда во время задержания полицией и последовавшего на волне протестов, захлестнувших США, подъема популярности движения Black Lives Matter (BLM), мировой спорт захлестнула эпидемия коленопреклонений. Однако уже пару лет спустя фаны нередко освистывали спортсменов, преклоняющих колено. Особенно часто это случалось, когда жест демонстрировался перед болельщиками из стран, не имеющих вообще никакого отношения ни к колониальной политике государств Западной Европы, ни тем более к сопровождавшей ее работорговле. Тех же англичан освистали в Варшаве перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года.

Преклонение колена стало терять популярность и среди политиков. Ряд из них заявляли, что не станут поддерживать повестку, продвигаемую BLM, поскольку она сугубо «марксистская».

«Я думаю, все дело в том, что мы почувствовали, что посыл от коленопреклонения уже не такой мощный, как раньше,— пояснила защитник сборной Англии Люси Бронз.— Мы ведь видим, что ничего не меняется. Нам нужен другой способ, чтобы решить проблему». Какой именно жест нужен, госпожа Бронз не пояснила.

Александр Петров