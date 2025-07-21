Генпрокуратура проверит цены на воду в аэропортах на фоне задержек рейсов

Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в российских аэропортах. Ведомство проверит законность установления цен на воду и продукты первой необходимости в авиагаванях, сказано в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре отметили, что для пассажиров создадут мобильные приемные, куда они смогут обращаться за помощью, если их права нарушили. «Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов», — заключили в пресс-релизе ведомства в Telegram-канале.

Сегодня аэропорт Шереметьево предупредил об увеличении времени обслуживания пассажиров. В авиагавани уточнили, что рейсы на прилет принимают по прибытию самолетов, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Также в Шереметьево подчеркнули, что с 2015 года в терминалах «питьевая вода доступна для всех абсолютно бесплатно» — работают фонтанчики и пурифайеры с горячей и холодной водой.