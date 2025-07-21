Женская сборная России по шахматам допущена до командного чемпионата мира

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Спортсменки выступят под флагом FIDE.

Чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года в испанском Линаресе.

«Совет FIDE одобрил участие команды спортсменок РФ в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от Международного олимпийского комитета», — заявили в организации (цитата по ТАСС).

Командный чемпионат мира по шахматам проводится раз в два года. Последний раз российские шахматистки участвовали в турнире в 2021 году. Тогда они завоевали золото. Действующими чемпионками мира являются грузинские шахматистки.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

В январе 2025 года совет FIDE принял решение допустить до официальных соревнований детско-юношеские и паралимпийские команды из России и Белоруссии. Шахматистам разрешили соревноваться в нейтральном статусе.

Таисия Орлова