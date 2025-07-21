На Урале уволят полицейского, подозреваемого в интимной связи с 15-летней

В свердловской полиции принято решение об увольнении сотрудника ОВД из Алапаевска, подозреваемого в связи с 15-летней девушкой, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время он будет уволен из системы МВД по отрицательным основаниям»,— отметил полковник Горелых. Кроме того, он сообщил, что в случае подтверждения вины полицейский будет привлечен к ответственности.

По словам депутата государственной думы от «Единой России» Андрея Альшевских, к нему обратилась семья 15-летней девушки, которая утверждает, что на протяжении полугода она состояла в интимной связи с сотрудником полиции. По данным депутата, девушка беременна. Андрей Альшевских направил запросы в региональные прокуратуру, Следственный комитет и ГУВД с требованием провести проверку.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области в 2024 году 2035 несовершеннолетних стали жертвами преступлений. Среди них оказалось 284 ребенка, которые пострадали от действий насильников, что на четверть больше, чем в 2023 году. Преступления в отношении детей чаще всего совершают взрослые люди в возрасте 36-40 лет — обычно их родственники или знакомые.

Полина Щуцкая