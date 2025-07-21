Песков заявил, что в России преследуют лишь нарушающих закон азербайджанцев

В России преследуют лишь тех представителей азербайджанской диаспоры, которые нарушают закон. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он добавил, что на российской территории живет очень большая азербайджанская диаспора. Практически все из них, по словам господина Пескова, законопослушные граждане, пользующиеся уважением в России. Такого же отношения к себе требуют и россияне в Азербайджане.

Отношения Москвы и Баку обострились в июне после прошедшего в Екатеринбурге рейда, при котором задержаны около 50 азербайджанцев. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Были задержаны 13 россиян. Позднее журналистов отпустили. На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан готовит международный иск к России из-за крушения самолета AZAL в Актау. Как заявил президент страны Ильхам Алиев, спустя семь месяцев Баку так и не получил от Москвы ответа по произошедшему.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».