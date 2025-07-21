Штрафы за задержку поставок лекарств для курских льготников достигли 5 млн

5 млн руб. достигли штрафы, наложенные с начала 2025 года за задержку поставок лекарств для льготников из Курской области, сообщил на заседании регионального правительства врио первого заместителя губернатора Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по его словам, в центр управления регионом поступили обращения о нехватке тест-полосок для контроля уровня гликемии. Кроме того, есть проблемы с «некоторыми лекарственными препаратами низкого ценового сегмента». Аукционы по их закупке признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. Торги проводятся повторно, одновременно идут экстренные закупки.

Выслушав доклад, врио губернатора Александр Хинштейн поручил принять экстренные меры.

В начале июля бывшую главу курского здравоохранения Елену Палферову осудили на три года лишения свободы условно за срыв закупок лекарств для льготников.

Юрий Голубь