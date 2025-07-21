Штрафы за задержку поставок лекарств для курских льготников достигли 5 млн
5 млн руб. достигли штрафы, наложенные с начала 2025 года за задержку поставок лекарств для льготников из Курской области, сообщил на заседании регионального правительства врио первого заместителя губернатора Александр Чепик.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, по его словам, в центр управления регионом поступили обращения о нехватке тест-полосок для контроля уровня гликемии. Кроме того, есть проблемы с «некоторыми лекарственными препаратами низкого ценового сегмента». Аукционы по их закупке признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. Торги проводятся повторно, одновременно идут экстренные закупки.
Выслушав доклад, врио губернатора Александр Хинштейн поручил принять экстренные меры.
В начале июля бывшую главу курского здравоохранения Елену Палферову осудили на три года лишения свободы условно за срыв закупок лекарств для льготников.