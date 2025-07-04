Бывшего главу курского здравоохранения осудили условно за срыв закупок

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении приговора Елене Палферовой, которая в 2019–2021 годах руководила областным комитетом здравоохранения. Она признана виновной в злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), и ей назначен условный срок лишения свободы на три года, двухлетний запрет занимать должности на госслужбе и штраф в 100 тыс. руб.

Как установлено в суде, осенью 2020 года Палферова не организовала проведение закупочных процедур на поставку в необходимом количестве лекарственного препарата для обеспечения льготной категории граждан. Это привело к дефициту лекарств и ухудшению здоровья людей. Тогда же чиновница провела закупку некоторых препаратов в количестве, превышающем их потребность. Их срок годности истек, после чего они были уничтожены. В результате бюджету Курской области был причинен имущественный ущерб на сумму более 24 млн руб. Как подчеркнули в пресс-службе судебной системы региона, подсудимая полностью возместила ущерб.

Уголовное дело рассматривалось в Ленинском райсуде Курска с середины прошлого года. Приговор в законную силу не вступил.

Елена Палферова покинула пост председателя комитета здравоохранения осенью 2021 года из-за критики министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. После этого комитет был преобразован в министерство. Сейчас его возглавляет Екатерина Письменная.

Владимир Зоркий