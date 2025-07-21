Отстраненный за ставки экс-игрок «Крыльев Советов» пожелал возобновить карьеру

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский, отстраненный по делу о ставке, выразил уверенность, что сможет вернуться к профессиональной карьере после окончания дисквалификации. Об этом сообщил юрист футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Писарский был отстранен от футбола на четыре года (в том числе три — условно) за нарушение правил о ставках. Расследование Российского футбольного союза показало, что Писарский перевел деньги другу в день первого стыкового матча между «Сочи» и «Нижним Новгородом». В конце первого тайма игрок получил красную карточку за фол. Игра завершилась победой «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1. В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за «Сочи». «Крылья Советов» приняли решение расторгнуть контракт с игроком.

В своем комментарии Писарский подчеркнул, что намерен принять сложившуюся ситуацию и двигаться вперед. Он также уверен, что такая ситуация сможет сделать его сильнее.

Футболист попрощался с болельщиками «Сочи» и «Крыльев Советов». Спортсмен также выразил благодарность за теплый прием и поддержку, а также извинился за возможные разочарования, объяснив, что этому способствовали личные трудности, включая болезнь близкого человека, суды, ДТП и панические атаки.

Андрей Сазонов