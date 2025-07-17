«Крылья Советов» расторгли контракт с Владимиром Писарским после скандала со ставками

Футбольный клуб «Крылья Советов» расторг трудовой договор с нападающим Владимиром Писарским. Решение принято в связи с дисквалификацией игрока. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов в четверг, 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Писарский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Владимир Писарский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС (выдержки из Дисциплинарного регламента РФС и Регламента РФС по этике прилагаются)»,— говорится в сообщении.

В начале июля Российский футбольный союз (РФС) отстранил Владимира Писарского от любой футбольной деятельности на четыре года (из них три — условно). Игрока заподозрили в ставках на матч с его участием.

В частности, появилась информация о том, что Владимир Писарский через третье лицо сделал ставку на стыковой матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом». В конце первого тайма игрок получил красную карточку за фол. Игра завершилась победой «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1. В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за «Сочи».

Георгий Портнов