WSJ: Amazon резко повысил цены на товары первой необходимости

The Wall Street Journal проанализировала ценники около 2,5 тыс. недорогих товаров, продаваемых на Amazon. Газета выяснила, что с момента вступления в должность президента Дональда Трампа интернет-площадка повысила цены на половину из них. В среднем цена на такие товары выросла за пять месяцев на 5%, однако ряд товаров подорожал на 20–30%, а некоторые — более чем в два раза. При этом многие из них относятся к предметам первой необходимости, отмечает издание.

Для сравнения, Walmart — один из главных конкурентов Amazon — снизил цены на те же наименования в среднем на 2%, а Target повысил их примерно на 3%. WSJ отмечает, что в апреле Amazon пообещал не повышать цены на товары, несмотря на экономическую неопределенность из-за постоянных введений и отмен импортных пошлин господином Трампом и рост инфляции в стране. Правда, сильнее всего цены на недорогие товары Amazon поднял еще 15 февраля — через пару дней после того, как Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из десятков стран.

В самой компании заявили, что подборка товаров от WSJ не отражает общую ценовую политику компании. «Мы не заметили существенного изменения средних цен на товары, предлагаемые в нашем магазине,— говорится в заявлении компании.— Наша приверженность низким ценам, а не относительным процентным изменениям приносит наибольшую пользу нашим клиентам».

Кирилл Сарханянц