В Гонконге проверяют утечку данных сотен тысяч клиентов Louis Vuitton

Гонконгское Управление комиссара по защите персональных данных начало расследование по факту утечки личных данных 419 тыс. клиентов местного подразделения Louis Vuitton. По предварительным данным, в результате взлома систем компании в сети могли оказаться имена, даты рождения клиентов, их адреса, номера телефонов и история покупок.

В своем заявлении Управление отмечает, что проверяет, не связан ли «инцидент с задержкой уведомления» компанией об утечке. В ведомстве сообщили, что французский офис Louis Vuitton обнаружил подозрительные действия в своей компьютерной системе еще 13 июня 2025 года. О том, что это коснулось и клиентов гонконгского подразделения, в головной компании узнали только 2 июля и тогда же уведомили его руководство. Управлению комиссара по защите персональных данных гонконгский офис Louis Vuitton сообщил об этом только 17 июля. В ведомстве отметили, что «жалоб или запросов» по поводу инцидента с данными гонконгского Louis Vuitton «пока не поступало».

Алена Миклашевская