Прокуроры добились штрафов на 2,3 млн рублей челябинским компаниям

За первое полугодие 2025 года прокуроры в Челябинской области добились привлечения судами 23 юридических лиц и 35 руководителей по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего либо бывшего государственного служащего). Общая сумма штрафов составила 2,3 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

К ответственности привлекли юридические лица и руководителей муниципальных учреждений и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Чаще всего компании и директора не направляли в установленные законом 10 дней сведения о заключении трудового договора с бывшим госслужащим предыдущему работодателю сотрудника.

Виталина Ярховска