На Ставрополье чиновницу обвинили в хищении 106 млн рублей

Сотрудница министерства ЖКХ Ставропольского края с ноября 2022 по апрель 2024 года похитила более 106 млн руб., предназначенных для переселения жителей новых территорий страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

32-летняя жительница Михайловска создала организованную группу и возглавила схему хищения госсредств. Сотрудники полиции завершили расследование 29-эпизодного уголовного дела в отношении специалиста одного из отделов краевого министерства.

Обвиняемая действовала в сговоре с двумя жителями Ставрополя. Она включала соучастников и посторонних лиц в проекты распоряжений как получателей единовременных социальных выплат на приобретение имущества. Деньги также крали путем обналичивания неиспользованных государственных жилищных сертификатов и повторного использования ранее выданных документов.

Участники группы изготавливали поддельные договоры купли-продажи и другие бумаги. По этим документам соучастники якобы продавали владельцам сертификатов квартиры в многоэтажках Пятигорска и Кисловодска. На самом деле недвижимость не продавалась — мошенники повторно проводили операции для получения выплат.

На украденные средства злоумышленники купили недвижимость, автомобили, ювелирные изделия и другое имущество с целью легализации денег.

Следственная часть возбудила 29 уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере, которые объединили в одно производство.

Имущество обвиняемых арестовали, изъяли машины, наличные деньги и ювелирные украшения, добытые преступным путем. Уголовное дело направлено в суд.

Тат Гаспарян