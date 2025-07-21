Синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира по водным видам спорта

Петербургский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Россиянин набрал 229,5613 балла. Для сравнения, ставший вторым китаец Муе Го получил 220,1926 балла. Бронза у итальянца Филиппо Пелати — 213,9850. Следом господин Мальцев выступит в соревнованиях смешанных дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и Оксаной Платоновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

Петербургский спортсмен стал известен на весь мир после чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Казани в 2015 году. Тогда молодой синхронист в дуэте с Дариной Валитовой завоевал золото в произвольной программе и серебро в технической. Известно, что впервые в бассейн Мальцева привели в возрасте семи лет. Он начинал свой путь в СДЮШОР «Надежда».

Подробнее о перспективах российских спортсменов на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре читайте в материале «Ъ» «Россия вновь на плаву».

Андрей Маркелов