Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира по водным видам спорта

Петербургский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Россиянин набрал 229,5613 балла. Для сравнения, ставший вторым китаец Муе Го получил 220,1926 балла. Бронза у итальянца Филиппо Пелати — 213,9850. Следом господин Мальцев выступит в соревнованиях смешанных дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и Оксаной Платоновой.

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

Петербургский спортсмен стал известен на весь мир после чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Казани в 2015 году. Тогда молодой синхронист в дуэте с Дариной Валитовой завоевал золото в произвольной программе и серебро в технической. Известно, что впервые в бассейн Мальцева привели в возрасте семи лет. Он начинал свой путь в СДЮШОР «Надежда».

Подробнее о перспективах российских спортсменов на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре читайте в материале «Ъ» «Россия вновь на плаву».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все