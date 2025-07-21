FT: Польша покупает долю в отслеживающей передвижения ВС РФ компании ICEYE

Власти Польши намерены приобрести долю в польско-финской аэрокосмической компании ICEYE, пишет Financial Times. Компания является крупнейшим оператором спутников с радиолокационным синтезированием апертуры.

Гендиректор компании Рафал Моджевский заявил FT, что «Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении ICEYE». Издание указывает, что фиксируется рост спроса «на военную информацию из-за геополитической напряженности». Размер приобретаемой доли и сумму сделки представитель компании не уточнил.

ICEYE была основана в 2014 году. Поставляла в том числе радиолокационные изображения айсбергов для арктических судоходных компаний. Глава компании сообщил, что после ввода санкций против России арктический рынок стал менее прибыльным, и оператор переключился на оборонные запросы. Господин Моджевский высказал мнение, что спрос на ее спутники сохранится даже после окончания конфликта на Украине.

В 2022 году ICEYE предоставила украинской армии доступ к своим спутниковым изображениям. Это позволило ВСУ отслеживать перемещения российских войск, пишет FT.