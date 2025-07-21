АТОР не фиксировала жалобы туристов на заражение опасными бактериями в Турции

Страховые компании не получали от отдыхающих в Турции жалоб, связанных с заражением опасными бактериями. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Официальные структуры в Турции никаких тревожных оповещений не направляли»,— заявили ТАСС в АТОР.

Сегодня газета Milliyet сообщила, что на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей в Турции обнаружены бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Это «родственники холеры», которые могут проникать в организм через открытые раны и вызывать сильную диарею и обезвоживание.