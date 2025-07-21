Авиакомпания «Победа» отменила рейсы Москва — Нальчик на 21 июля

Запланированные на 21 июля рейсы из Москвы в международный аэропорт «Нальчик» (Кабардино-Балкария) и обратно отменила авиакомпания «Победа». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмена коснулась рейсов Москва (Шереметьево) — Нальчик и Нальчик — Москва (Шереметьево), а также Москва (Внуково) — Нальчик и Нальчик — Москва (Внуково).

По данным пресс-службы, отмены связаны со временными ограничениями в столичных аэропортах.

Информации об отмене рейсов в последующие дни пока нет.

Наталья Белоштейн