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Авиакомпания «Победа» отменила рейсы Москва — Нальчик на 21 июля

Запланированные на 21 июля рейсы из Москвы в международный аэропорт «Нальчик» (Кабардино-Балкария) и обратно отменила авиакомпания «Победа». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмена коснулась рейсов Москва (Шереметьево) — Нальчик и Нальчик — Москва (Шереметьево), а также Москва (Внуково) — Нальчик и Нальчик — Москва (Внуково).

По данным пресс-службы, отмены связаны со временными ограничениями в столичных аэропортах.

Информации об отмене рейсов в последующие дни пока нет.

Наталья Белоштейн

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