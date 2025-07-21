77% пересдавших ЕГЭ школьников улучшили свои баллы

Рособрнадзор сообщил, что 77% выпускников, пересдавших ЕГЭ в дополнительные дни 3 и 4 июля, смогли улучшить свои баллы. Чаще всего пересдавали обществознание, информатику, русский язык и профильную математику, уточнили в ведомстве.

«У 9,2% участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины — это те, кто не преодолел минимальный порог и ранее»,— говорится в сообщении Рособрнадзора.

Всего в 2025 году ЕГЭ пересдавали 135,4 тыс. человек. Обществознание пересдавали 34,6 тыс. человек, информатику — 23,6 тыс. человек, русский язык и профильную математику — по 18,2 тыс. человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что заявки на пересдачу ЕГЭ направили около 144 тыс. выпускников — на 27% больше, чем в прошлом году.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля, пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.

Полина Мотызлевская