Патриарх Кирилл вручил Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову орден Славы и чести первой степени. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Уточняется, что награда относится к одним из самых редких орденов, которые присуждает Русская православная церковь. Награду получают главы государств и правительств, государственные и общественные деятели за вклад в межрелигиозное сотрудничество, а также в укрепление мира и дружбы между народами.

Ранее патриарх Кирилл прибыл в Казань для проведения литургии по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Рустам Минниханов.

Диана Соловьёва