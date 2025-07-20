Патриарх Кирилл прибыл в Казань по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери

В Казань прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проведет литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В международном аэропорту патриарха встретил глава республики Рустам Минниханов. В Казани Патриарх Кирилл будет передвигаться на Аурусе с именным вензелем и гербом, который установлен на его автомобиле.

Завтра, 21 июля, в Казани из-за крестного хода, посвященного Дню явления Казанской иконы Божией Матери, изменится маршрут четырех автобусов. Также с 7:00 утра в центре города будет введено ограничение движения для автомобилей.

Казанская икона Божией Матери считается одной из самых почитаемых святынь в Русской Церкви. Согласно преданию, во сне Богородица явилась маленькой девочке Матроне и указала ей место, где впоследствии была найдена икона. Именно с копией этой иконы Минин и Пожарский освобождали Москву от польской интервенции в 1611-1612 годах.

Влас Северин