На станции Ярославль-Главный за одни сутки железнодорожники заменили семь стрелочных переводов

18-19 июля 2025 года в течение суток на станции Ярославль-Главный Северной железной дороги заменили сразу семь стрелочных переводов. Это стало рекордом для магистрали, позволило оптимизировать график ремонтных работ и снизить влияние на движение поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

За 24 часа железнодорожники сняли старые стрелочные переводы, обновили щебеночный балласт, уложили и ввели в строй новые стрелки. Одновременно было задействовано три укладочных крана, более 120 сотрудников. Работа станции в это время не прерывалась.

В прошлом году по аналогичной технологии на станции Лоста в Вологодской области работники СЖД за сутки заменили шесть стрелочных переводов.

Всего в 2025 году на Северной железной дороге всеми видами ремонта запланировано отремонтировать 241 км пути и заменить 100 стрелочных переводов.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога