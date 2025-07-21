На станции Ярославль-Главный за одни сутки железнодорожники заменили семь стрелочных переводов
18-19 июля 2025 года в течение суток на станции Ярославль-Главный Северной железной дороги заменили сразу семь стрелочных переводов. Это стало рекордом для магистрали, позволило оптимизировать график ремонтных работ и снизить влияние на движение поездов.
Фото: Пресс-служба СЖД
За 24 часа железнодорожники сняли старые стрелочные переводы, обновили щебеночный балласт, уложили и ввели в строй новые стрелки. Одновременно было задействовано три укладочных крана, более 120 сотрудников. Работа станции в это время не прерывалась.
В прошлом году по аналогичной технологии на станции Лоста в Вологодской области работники СЖД за сутки заменили шесть стрелочных переводов.
Всего в 2025 году на Северной железной дороге всеми видами ремонта запланировано отремонтировать 241 км пути и заменить 100 стрелочных переводов.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
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