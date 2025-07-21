В Ереване сообщили об активных обсуждениях условий роспуска Минской группы ОБСЕ

В настоящее время ведутся активные обсуждения условий для роспуска Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту, заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / AP Фото: Heinz-Peter Bader / AP

«Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти»,— сказала представитель премьера армянскому информагентству «Арменпресс».

Роспуск Минской группы ОБСЕ — одно из двух предварительных условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией. В этом вопросе Ереван выступает за то, чтобы в один день подписать мирное соглашение и распустить Минскую группу ОБСЕ, чья деятельность фактически приостановлена с 2022 года, так как ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие.

Вторым условием азербайджанская сторона называет изменение армянской конституции, где в ней содержится ссылка на постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить. Армения настаивает на том, что для изменения основного закона нет оснований, поскольку Конституционный суд Республики Армения своим решением от сентября 2024 года установил, что в конституции нет территориальных претензий ни к одной стране.

Источник армянского издания 24News сообщал, что обсуждалась возможность подписать договор в США в сентябре или в ОАЭ в декабре.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».

Анастасия Домбицкая