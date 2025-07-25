Имперская демография
175 лет назад численность населения России превысила 68 миллионов человек
Таков был результат очередной Девятой ревизии податных сословий Российской империи, но на этот раз статистика ее населения была дополнена душами, обычно выпадавшими из «ревизских сказок», и представляла собой более объективную картину числа людей, проживающих в империи. Это был первый шаг к всеобщей переписи населения России, и сделал его куратор Девятой ревизии академик Петр Кеппен.
Петр Иванович Кеппен
Фото: wikipedia.org
Как известно, первая и она же последняя всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году, а окончательные ее результаты были подведены в 1905 году. Установленное число жителей империи составило 125 680 682 человека. Переписи, которые проводились ранее, были не более чем ревизиями податных сословий с целью налогообложения. Первая из них была проведена по указу Петра I и проходила в 1719–1727 годах. В силу финансовой подоплеки эти ревизии имели соответствующие издержки, известные нам по «Мертвым душам» Гоголя. Но всеобщая перепись 1897 года появилась не вдруг: первой попыткой превратить подачу «ревизских сказок» в перепись населения была Девятая ревизия 1850–1851 годов, проведенная под руководством академика Петра Кеппена.
«Данные, приближающиеся к истине»
Отчет о «Девятой ревизии» объемом в 300 страниц имел подзаголовок: «Исследование о числе жителей в России в 1851 году Петра Кеппена, действительного члена Императорской академии наук, доктора философии, магистра правоведения и члена разных научных сообществ». Отчеты о предыдущих ревизиях представляли собой комплекты сброшюрованных «ревизских сказок» в виде таблиц по уездам и губерниям. У Кеппена тоже таблиц хватало, но это были сводные статистические и этнографические таблицы.
«Исследование…» Кеппена стоило полтора рубля, и раз уж оно свободно продавалось, то надо думать, что его покупали не только те, кому оно было необходимо по долгу службы, но и люди, далекие от фискального ведомства. Во всяком случае, его интересно читать и сегодня (оно оцифровано и свободно доступно в интернете). Едва ли кто-то стал бы продавать «ревизские сказки»: во-первых, это были данные, по нынешней терминологии, ДСП, во-вторых, едва ли кто-нибудь стал бы читать их ради интереса, разве что Чичиков. Они тоже частично оцифрованы и доступны в интернете, попробуйте их почитать.
«Исследование…» Кеппена было посвящено Его Императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу (сыну Николая I), председателю Русского географического общества (сам Кеппен был его членом-учредителем). В этом посвящении Кеппен сразу сформулировал главную цель его «посильных исследований о числе жителей России в 1851 году» как первый шаг к «введению в России народных переписей вместо так называемых ревизий, касающихся до одних только податных состояний».
Чуть дальше, в «Предисловии», Кеппен объясняет суть проблемы более подробно: «Слово “ревизия” принято мною потому, что у нас, как известно, народные переписи — т. е. исчисление лиц всех сословий, составляющих народ,— еще не существуют. Ревизия же у нас значит перепись лиц податных состояний. Эти ревизии доныне суть только действия, имеющие финансовую цель, для достижения которой они доставляют нужные данные. И эта-то финансовая цель некоторым образом обеспечивает полноту данных о числе лиц мужеского пола, состоящих в окладе и на льготе. О неподатных же состояниях числовые показания вообще должно считать неполными, почему представляемые мною итоги в самом деле можно принимать только за наименьшие данные (minima), из приближающихся к истине». По словам Кеппена, на местах ухитрялись «считать дворовых вместе с крестьянами, а людей почтового ведомства вместе с людьми театрального и т. п.».
Вот Кеппен и постарался, как мог, дополнить эти данные, и, судя хотя бы по полученной им гендерной пропорции 1:1 с небольшим преобладанием женского пола в итоговой цифре всего народонаселения империи, это в значительной степени ему удалось. Кеппен просит читателя не забывать, что «дело идет о данных 1850 и 1851 годов». Его книга вышла из печати в 1858 году, когда изменилось административное деление России и ее территория вместе с проживающими там народами выросла. Также он предупреждает: «Имея в виду требования науки и пользу администрации, я несколько раз прерывал нить моих разысканий для того, чтобы упомянуть о разных предметах, заслуживающих внимания статистиков и Правительства».
По расчетам Кеппена, число жителей обоего пола в губерниях и областях империи в 1850–1851 годах составило 58 776 675 душ: мужского пола — 28 808 980, женского — 29 393 882. Понятно, что разница в 573 813 человек между итоговой цифрой общего населения и суммой мужчин и женщин не означала наличие в империи более полумиллиона трансгендеров. Точнее, это были «трансгендеры» типа Елизавета Воробья в «ревизской сказке» помещика Плюшкина из «Мертвых душ» Гоголя, «бабы, так искусно прописанной, что можно было принять ее за мужика». Объяснение академика Кеппена, собственно, мало чем отличается от гоголевского: «Подлец, Собакевич, и здесь надул!» — только изложено оно научным языком.
Но 59 без малого миллионов душ — это было, как уже сказано, население губерний и областей империи, ядро, как можно выразиться, ее населения. К этому числу, писал Кеппен, следует прибавить: киргизов верноподданных (в Семипалатинском округе) и Малой орды (Оренбургского ведомства) — 669 000; покорных и непокорных горцев Кавказа — 1 500 000; жителей Царства Польского — 4 852 055; Великого княжества Финляндского — 1 636 915. А если сюда добавить численность регулярного и иррегулярного войска, то, как писал Кеппен, «число жителей в Российском Государстве в 1851 году простиралось за 68 миллионов».
В его «Исследовании…» можно посмотреть численность населения областей иррегулярных войск: Донского, Черноморского, Кавказского линейного, Астраханского, Азовского, Дунайского, Оренбургского, Уральского, Башкиро-Мещерякского, Сибирского линейного, Забайкальского, Иркутского, Тобольского и Енисейского конных полков, Тобольского пешего и Балаклавского Греческого батальонов. В Малороссии Кеппен насчитал 3 043 440 душ, в Новороссии (включая Бессарабскую область) — 3 274 140, в трех Остзейских губерниях — 1 650 597.
После Московского уезда самыми многолюдными уездами были богаты Вятская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Саратовская и Тамбовская губернии, в некоторых из них население превышало 200 тыс. человек. Всего же на европейской части нашей страны 175 лет назад проживало 52 419 385 человек, то есть около 65% всего ее населения. Меньше всего народа было во владениях Российско-Американской компании, то есть на Аляске и Алеутских островах: русских и креолов — около 2,5 тыс., местного населения — чуть больше 50 тыс.
Статистика и ее анализ академика Кеппена в его «Девятой ревизии…» послужили ориентиром для реформ Александра II. А ныне служат источником исходных данных для научных статей, диссертаций и монографий отечественных историков, демографов, этнографов, социологов. Да и неученый человек может найти в ней много интересного. Например, соотношение «элиты» общества, как сказали бы сейчас, то есть потомственного дворянства, чиновничества разных рангов и коммерсантов разного уровня состоятельности и прочего народа; степень и векторы иррадиации в империи «инородцев», «иноверцев» и «иноземцев» (иностранцев). И так далее.
Также понятно, что итоговые цифры у Кеппена достаточно условные. Он и сам писал: «Полагая в основание лучшие из имеющихся сведений, я однако же в некоторых случаях не мог не выразить сомнения, присовокуплением вопросительного знака». Поэтому то, что спустя полвека по результатам всеобщей переписи 1897 года население Российской империи выросло вдвое, то есть на 100%, конечно же, не только результат присоединения новых территорий и/или демографического взрыва. Того же порядка наверняка была и тривиальная «потеря душ» при их подсчете Кеппеном в силу уже указанных им объективных обстоятельств, и на самом деле население России в середине XIX века было больше 68 млн, причем значительно больше.
Чиновник-ученый
Академик Петр Иванович Кеппен был сыном немца из Касселя, доктора медицины, который был приглашен на должность главного врача харьковской городской больницы и в итоге возглавил все здравоохранение губернии. Петр окончил Харьковский университет со степенью магистра правоведения и в 1814 году поступил на работу в почтовый департамент МВД в Санкт-Петербурге. Точнее, его туда устроил муж его родной тетушки, возглавлявший в этом департаменте его первое отделение. Впрочем, должность у молодого правоведа 21 года от роду была там не ахти какая важная — младший помощник столоначальника. Дальнейшее было его собственной заслугой.
Спустя пять лет он был уже чиновником для особых поручений при МВД и секретарем Комитета по ученой части Императорского человеколюбивого общества. Этот комитет поддерживал сношения с русскими и иностранными филантропами и собирал сведения о новых проектах, учреждениях и научных открытиях на пользу нуждающихся и страждущих. Спустя еще три года он отправился на двухлетнюю стажировку в Европу, откуда вернулся доктором философии Тюбингенского университета. А еще через год, в 1826-м, он был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук.
Потом была служба в Министерстве Народного просвещения, потом опять в МВД, потом в Министерстве государственных имуществ. Служил он добросовестно и рос в должностях и чинах, получив в итоге генеральский чин действительного статского советника. Параллельно росли и его академические звания: в 1837 году он был избран адъюнктом по кафедре статистики, в 1839 году — экстраординарным академиком отделения исторических, филологических и политических наук, в 1843-м — ординарным академиком отделения исторических наук и филологии.
На Западе в XVIII веке окончательно сформировался тип джентльмена-ученого, то есть финансово независимого ученого, который занимался наукой самостоятельно, не стремясь присоединиться к официальным научным учреждениям с их ученой иерархией. Такие ученые-джентльмены были и в Российской империи. Но Петр Кеппен относился к несколько иному типу независимого ученого, которого можно назвать чиновником-ученым. Он тоже не стремился к карьере официального ученого, а удовлетворял свое научное любопытство, пользуясь служебным положением. Самые разные поручения своего министерского начальства, будь то хлебная торговля, поземельная собственность крымских татар, инспекция почтовых станций или органов народного просвещения и т. д., он рассматривал как научные задачи и решал их, составляя помимо отчетов начальству еще экономические трактаты типа «О хлебных потребностях России», словари топонимов и этнографические карты Крыма, «Материалы для истории просвещения в России». Профессиональными учеными стали его сыновья Федор (энтомолог), Владимир (метеоролог), дочь Наталья (фенолог).
Кеппен был убежден в том, что «удовлетворительная история каждого великого народа должна быть основана на подробных разысканиях о всех вообще ветвях управления, о каждом промысле, каждом источнике народного богатства и бедствия — нравственного или физического». Когда ему в 1848 году поручили курировать Девятую ревизию населения империи, он представил в Императорскую академию наук аналитическую записку «О народных переписях в России», которая вызвала неудовольствие министра финансов графа Вронченко, кстати, коллеги Кеппена по РГО. Министр не нашел в ней ничего, «кроме некоторых резких отзывов насчет распоряжений, вовсе не подлежащих обсуждению публики, совершенно противных как цели, так и основаниям, по каким производятся у нас правительством народные переписи». Потому «ревизские сказки» Девятой ревизии пошли официальным путем в надлежащие инстанции, а их анализ Кеппен опубликовал в 1858 году отдельно и с уточнением в подзаголовке: «Исследование о числе жителей в России в 1851 году Петра Кеппена, действительного члена Императорской академии наук, доктора философии…и прочая», благо что в год издания этого его труда в стране были уже другие министры и император-реформатор.
В заключение, наверное, имеет смысл сказать, что первым статистическим исследованием тогда еще коллежского советника и членкора Академии наук Кеппена был его труд «О виноделии и винной торговле в России» (1833). Тоже весьма интересное издание о культуре виноделия и винопития в нашем отчестве, начиная с X века и Вещего Олега, уважавшего сладкие греческие вина, до «намерения иностранцев выделывать шипящие вина в России (1829)». Причем не простых иностранцев, а виноделов из города Лиму в Лангедоке, которых в свое время потеснили на рынке французских игристых вин их конкуренты из Шампани, и они хотели компенсировать убытки долей в производстве российского шампанского. Эта книга тоже свободно доступна в интернете, и ее полезно почитать нашим сомелье. Особенно сейчас, когда им с апреля этого года рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам.