Как поступить в аспирантуру

Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, одной из задач которой является подготовка научных работников и преподавателей вузов по общественным наукам, настоящим объявляет условия приема аспирантов (готовящихся к научной и преподавательской деятельности) по н. и. институтам, находящимся в г. Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слушатели Военно-хозяйственной академии занимаются в физической лаборатории

Фото: РИА Новости Слушатели Военно-хозяйственной академии занимаются в физической лаборатории

Фото: РИА Новости

Зачисление в разряд аспирантов производится как в порядке командировок вузами через особые отборочные комиссии, организуемые на местах, так и в порядке подачи индивидуальных заявлений. Желающие работать аспирантами при одном из указанных институтов должны не позднее 1 сентября подать заявление вместе с командировочным удостоверением, а также автобиографию и письменную работу. В особо исключительных случаях подача работы может быть отложена аспиранту, но не позднее 15 ноября с. г.

Предъявленная при заявлении работа должна удовлетворять требованиям общего знакомства с литературой темы, по крайней мере на русском языке, умелого использования материала и его критического анализа, требованиям, свидетельствующим о достаточной подготовленности аспиранта к дальнейшей теоретической и исследовательской работе в институте. В качестве обязательной работы могут быть предъявлены напечатанные ранее книги, крупные журнальные статьи, а также хорошие семинарские и дипломные работы.

При признании предъявленной работы удовлетворительной подавший заявление допускается к испытаниям по теории марксизма (политическая экономия и исторический материализм) и по специальности в зависимости от избранного института. Испытания проводятся в Москве. Начало испытаний назначено на 1 декабря.

Кандидаты, представившие удовлетворительную письменную работу и выдержавшие испытания, зачисляются постановлением ГУС в состав аспирантов соответствующего института и пользуются от ассоциации ежемесячной стипендией и в случае необходимости (приезжие) также и помещением, при этом помещение ассоциацией может быть представлено только лично аспирантам, но отнюдь не их семьям, заботу о которых ассоциация ни в коей мере на себя взять не может.

Правила поступления в аспирантуру опубликовали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев