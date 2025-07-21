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Депутат-коммунист красноярского заксобрания вернулся с СВО

Депутат законодательного собрания Красноярского края Владимир Вахтель вернулся со специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Вахтель

Владимир Вахтель

Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

Владимир Вахтель

Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

«Живой. Сейчас в Москве. Дел накопилось очень много, ждите новостей»,— рассказал депутат. По данным заксобрания, он «планирует постепенно возвращаться к выполнению своих обязанностей в региональном парламенте».

Владимир Вахтель был избран в заксобрание по партсписку КПРФ. В краевом парламенте два депутата приняли участие в СВО. В зоне операции находится Захар Енджиевский из фракции ЛДПР.

Валерий Лавский

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