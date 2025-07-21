ЦСКА оказался не слишком

В заключительном матче первого тура чемпионата России произошла мини-сенсация, так как ЦСКА не удалось одержать победу над «Оренбургом», который вернули в премьер-лигу вместо исключенного из нее «Торпедо». Армейцы добились лишь ничьей 0:0 и потеряли два очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч с «Оренбургом» получился неожиданно тяжелым для ЦСКА, и даже Игорю Акинфееву (в зеленой форме) пришлось выручать армейцев

Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ Матч с «Оренбургом» получился неожиданно тяжелым для ЦСКА, и даже Игорю Акинфееву (в зеленой форме) пришлось выручать армейцев

Фото: Михаил Докудовский, Коммерсантъ

Только за неделю до начала чемпионата ЦСКА и «Оренбург» узнали, что встретятся друг с другом в стартовом туре. Именно южноуральцы, вылетевшие из премьер-лиги в прошлом сезоне, заменили московское «Торпедо», которое исключили из высшего дивизиона российского футбола за попытку организации договорных матчей в первой лиге. В чемпионате-2024/25 они финишировали на 15-м месте, опередив всего на одно очко «Факел», поэтому решение было принято в их пользу. Для «Оренбурга» все это, конечно, стало приятной неожиданностью, но одновременно и определенным стрессом — ведь изначально команда готовилась к другому турниру. В частности, она рассталась с несколькими легионерами, чтобы вписаться в гораздо более жесткий лимит, который действует в первой лиге.

ЦСКА, казалось бы, тоже должен был находиться в стрессовом состоянии после того, как Марко Николич, завоевав с красно-синими бронзовые медали в премьер-лиге и Кубок России, резко сорвался в греческий АЕК. Но экстренная смена главного тренера на удивление прошла гладко, и уже под руководством Фабио Челестини армейцы недавно победили «Краснодар» в матче за Суперкубок. Все-таки сербский специалист оставил хорошее наследие, а швейцарский — грамотно им распорядился, скорректировав структуру игры и состав в соответствии со своими футбольными взглядами.

На искусственное поле в Оренбурге вышли практически те же 11 человек, что и в суперкубковом противостоянии, за исключением центрального защитника Игоря Дивеева, получившего тогда повреждение. Вместо него в пару к Виллиану Роше встал Матвей Лукин, что было вроде бы абсолютно непринципиально, учитывая общее превосходство ЦСКА в классе. Тем не менее хозяева едва не открыли счет уже в дебюте, когда Эмирджан Гюрлюк отдал передачу Владиславу Камилову и Игорю Акинфееву пришлось спасать армейцев. А еще Дмитрий Рыбчинский слишком легко дошел до его ворот, но, похоже, сам не ожидал этого и не понял, что делать. И Гюрлюк мог выскочить один на один с Акинфеевым, если бы его не остановил в рискованном подкате Лукин.

Гости, разумеется, тоже имели моменты.

Голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников отразил удары Данила Кругового, Тамерлана Мусаева и Артема Шуманского, который угрожал особенно опасно. ЦСКА опять играл с двумя нападающими, а его крайние полузащитники Круговой и Кирилл Глебов менялись флангами. Но главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович тоже смотрел матч за Суперкубок, и для него это не было сюрпризом. Зато известный по выступлениям за «Факел» опорник Ираклий Квеквескири в конце первого тайма чуть не преподнес сюрприз, когда издали зарядил под перекладину. Акинфеев с большим трудом вытащил тот мяч. Да и центрфорвард хозяев Максим Савельев не сумел пробить из выгодной ситуации.

И вообще сложилось такое впечатление, что это как раз «Оренбург» сильно удивил ЦСКА, включая Челестини, который пока только знакомится с Российской премьер-лигой. После перерыва москвичи активизировались, но в целом картина не изменилась. Тогда их новый главный тренер произвел двойную замену, выпустив бразильцев Алеррандру и Матеуса Алвеса, дебютировавшего в составе армейцев. 20-летний воспитанник «Сан-Паулу» на данный момент единственное летнее приобретение красно-синих на трансферном рынке. От него, наверное, сложно было сразу ждать каких-то подвигов, а вот Алеррандру обострил игру. Овсянников еле-еле вытянул его удар с рикошетом, когда Круговой вскрыл оборону с левого фланга, но и он не помог бы, если бы потом бразильский нападающий головой попал в створ. Хотя и Алвес попробовал забить Овсянникову — правда, в том эпизоде, завершившемся очередным эффектным вратарским сейвом, арбитры зафиксировали офсайд. В итоге, несмотря на то что по ходу второго тайма гости полностью прижали соперника к канатам, «Оренбург» так и не упал, отстояв нулевую ничью.

Александр Ильин