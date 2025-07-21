Солист большой воды

У чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, появился первый российский герой. Он выступает в виде, долго считавшемся исключительно женским, и, чтобы забраться в элиту, добиться известности, преодолел множество барьеров. А теперь, вернувшись на топовые соревнования после трехлетнего периода изоляции, связанной с санкциями, Александр Мальцев добавил к уже имевшимся в его послужном списке четырем золотым наградам мировых первенств, добытых в составе смешанного дуэта, еще две — теперь как солист, показав, что остается безусловным лидером жанра, несмотря на происшедшие в нем судейские реформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Фото: Vincent Thian / AP Александр Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Фото: Vincent Thian / AP

Состоявшиеся 21 июля на чемпионате мира в Сингапуре состязания синхронистов в произвольной программе закончились тем же, чем их состязания в программе технической за два дня до этого. Они принесли убедительную победу человеку, который занимает особое место в истории вида.

Строго говоря, Александр Мальцев не был пионером мужского синхронного плавания, которое десятилетиями считалось исключительно женским видом.

Пионером был американец Билл Мэй, на которого на излете 1990-х смотрели как на забавного фрика, развлекаясь тем, что пытались с трибуны угадать, какая из пар ног, появившихся из-под воды, принадлежит Мэю, а какая — его партнерше по дуэту. Смотрели иногда с сочувствием. Зачем ему все это, если приходится выступать исключительно на каких-то второстепенных турнирах? Международная федерация вроде не настроена обеспечить хотя бы намек на гендерное равенство в синхронном плавании. И девушкам-синхронисткам, кажется, мужское соседство не слишком нравится.

Александр Мальцев начинал позже Мэя, который, как выяснилось, с огромной симпатией относится к россиянину, но на самом деле в ту же с точки зрения отношения к синхронистам эпоху. В России с ее традициями, с ее безусловным лидерством в синхронном плавании Мальцеву с его специализацией было, может быть, даже тяжелее, чем первопроходцу в Америке, где всякие спортивные девиации и чудачества воспринимают благосклонно или как минимум снисходительно. Александр Мальцев много раз рассказывал об ухабах на своем пути. Он пережил все: от буллинга со стороны ровесников до откровенного игнорирования со стороны тренеров, не понимавших, зачем возиться с этим парнем, по определению не имеющим никаких полезных для страны перспектив, он менял наставников, команды и города. А в середине прошлого десятилетия структура, отвечающая за водные виды, решила все-таки приоткрыть для мужчин двери в синхронное плавание и допустила их на чемпионаты мира — сперва в составе дуэтов, то есть с девушками.

И ценность упрямого Мальцева, так никуда, невзирая на все передряги, из бассейна не исчезнувшего, резко взлетела вверх, потому что выяснилось: сильнее в мире среди синхронистов нет никого.

Дебютировав на мировых первенствах в Казани в 2015 году с золота, Александр Мальцев потом, выступая с разными партнершами, добавил к нему еще три. Он готовился дополнять коллекцию другими медалями, когда в 2022 году ему, как и львиной доле российских спортсменов, санкциями забетонировали дорогу на топовые соревнования. А за то время, что они не могли участвовать в них, произошло много всякого. Александр Мальцев успел побывать героем прошлогодних Игр БРИКС, состоявшихся в Казани, но не благодаря своим победам, а благодаря фото, на которых он в одиночестве стоит на пьедестале, потому что просто не было соперников: никто из зарубежных синхронистов не приехал. Получился такой скорее грустный, чем забавный, символ темной стороны изоляции. А World Aquatics успела увеличить «удельный вес» мужского синхронного плавания, добавив на чемпионатах мира к состязаниям дуэтов состязания солистов. И еще она успела провести реформу судейства в виде, считавшемся чересчур субъективным и непонятным для не посвященных в детали, наподобие той, что пару десятков лет назад случилась в фигурном катании — ну чтобы более или менее стандартизировать элементы и их набор.

В общем, в Сингапуре российская сборная попала в новую, мало знакомую ей реальность.

И для команды женской, до санкций абсолютно неуязвимой, она оказалась, судя по всему, чересчур суровой: до золота ей пока не удается добраться. Но вот Александру Мальцеву, 30-летнему ветерану, ни правила, ни созревшее в период его отсутствия целое поколение хороших иностранных синхронистов помехой не стали. В технической программе он на десять баллов с лишним — огромная по меркам синхронного плавания разница — опередил испанца Денниса Гонсалеса, в произвольной почти с таким же отрывом — китайца Муе Го. И наотрез отказывался, получив свое шестое золото, сам признавать себя лучшим из лучших: «Пусть таким называют федерации, болельщики, спортсмены». Но лучше-то, как ни крути, никого, как ни скромничай.

Алексей Доспехов