При взрыве газа в пятиэтажке в Великих Луках пострадали четыре человека

В городе Великие Луки произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме на площади Юбилейная. Пострадали четыре человека, одному потребовалась госпитализация. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа. В квартире начался пожар, но к настоящему моменту возгорание локализовано.

Местные СМИ пишут, что жители одного подъезда были эвакуированы. На месте продолжают работу экстренные службы.