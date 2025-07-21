Alaska Airlines из-за сбоя несколько часов не выполняла рейсы

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что около 6:00 мск в ее системах произошел масштабный сбой. В связи с этим компания запросила у Федерального авиационного управления (FAA) разрешение приостановить выполнение всех своих рейсов и дочернего перевозчика Horizon Air. Полеты обеих авиакомпаний были возобновлены примерно через три часа.

Alaska Airlines не раскрыла детали о сбое в работе ИТ-систем, но предупредила о возможных задержках рейсов и посоветовала пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.

Для авиакомпании это уже второй случай прекращения выполнения рейсов из-за сбоя в системах за последние полтора года. Похожая ситуация была в апреле 2024 года.

Парк Alaska насчитывает 238 самолетов, а Horizon Air управляет 45 самолетами.

Кирилл Сарханянц