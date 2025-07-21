Красноярский музтеатр ищет подрядчика на ремонт сцены за 352 млн рублей

КГАУ «Красноярский музыкальный театр» объявило аукцион на капитальный ремонт сцены с заменой механического оборудования. Начальная стоимость работ — 351,9 млн руб. Информация о тендере размещена на портале «ЕИС Закупки». Заявки на участие принимаются до 5 августа, победителя определят 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, основную часть средств по контракту — 233,9 млн руб. — планируется направить на закупку нового оборудования. Еще 105,9 млн руб. потребуют монтажные работы. На строительство предусмотрено 9,7 млн руб. Капремонт будет профинансирован из средств краевого бюджета.

Завершить все работы победитель торгов должен к 25 марта 2026 года.

По словам директора Красноярского музыкального театра Ольги Романовой, на время ремонта музтеатр будет показывать свои постановки на семи площадках Красноярска, включая театр оперы и балета, театр имени Пушкина, краевую филармонию и Сибирский государственный институт искусств.

Михаил Кичанов