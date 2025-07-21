В Дагестане машина сорвалась в обрыв из-за камнепада: два человека погибли

В Цумадинском районе Дагестана в результате камнепада автомобиль упал в пропасть с высоты свыше 900 метров — двое погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Дагестан Фото: Прокуратура Республики Дагестан

Авария произошла 20 июля около 19:20 на 46-м километре дороги Агвали — Верхнее Хваршини. Автомобиль ВАЗ-21101, которым управлял 20-летний житель села Нижнее Хваршини, из-за обрушившихся камней сошел с трассы и рухнул в ущелье.

Водитель и 17-летний пассажир из Цумадинского района скончались на месте. Третий пассажир — 18-летний парень — выжил и был доставлен в районную больницу в критическом состоянии.

Ботлихская межрайонная прокуратура Дагестана взяла под контроль выяснение всех обстоятельств аварии и проведение процессуальной проверки.

Тат Гаспарян