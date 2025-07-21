Жительницу Нефтеюганска обвинили в подготовке заказного убийства

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в подготовке организации убийства по найму, сообщили в управлении окружного СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Следствие установило, что подозреваемая захотела убить свою 38-летнюю знакомую из-за личной неприязни. За помощью в поиске исполнителя убийства она обратилась к родственнику — исполнителю она планировала заплатить 170 тыс. руб. Полиция предотвратила преступление — один из сотрудников полиции выступил в роли «убийцы». 17 июля полицейские инсценировали преступление и направили фотографии заказчице, она передала вознаграждение исполнителю. После этого подозреваемую задержали.

Следователи предъявили ей обвинение, суд заключил ее под стражу. Расследование продолжается.

Ранее суд оставил без изменений приговор экс-чиновнику Минфина Югры Юрию Чекину, которого судили за организацию убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух предпринимателей. В прошлом году суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Ирина Пичурина