Жительница Владикавказа лишилась 1,4 млн рублей из-за обвинений в спонсировании ВСУ

Жительница Владикавказа перевела мошенникам 1,4 млн руб. после телефонного звонка от лица, представившегося следователем и обвинившего её в финансировании ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по РСО-Алания.

По данным полиции, девушке позвонил человек, назвавшийся сотрудником следственных органов. Он заявил, что с ее счета зафиксирована попытка перевода денег в Украину, и выдвинул обвинение в спонсировании ВСУ. Для подтверждения непричастности к данным действиям женщине предложили перечислить средства на указанные счета с обещанием их возврата после проверки.

В течение двух суток потерпевшая осуществила шесть финансовых операций на реквизиты, предоставленные злоумышленником. После перевода средств, связь с мошенником прервалась — его телефонные номера перестали отвечать. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полиция Владикавказа возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Тат Гаспарян