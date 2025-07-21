Хоккеист Блэкер, не сыгравший за «Авангард» ни одного матча, покинул команду

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении соглашения с защитником Джесси Блэкером. Он не провел за команду ни одного матча

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Джесси Блэкер

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В июне «Авангард» и Блэкер заключили двухлетний контракт. Сообщается, что он был расторгнут по соглашению сторон и без выплаты денежной компенсации. «Межсезонье — это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком. Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Ранее Блэкер выступал за «Автомобилист», «Барыс» и «Куньлунь Редстар». Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 441 матч, в которых набрал 134 очка (28 голов+106 передач). В 2019 году канадец принял предложение выступать за сборную Казахстана.

Таисия Орлова