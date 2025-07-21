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В турзонах Ставропольского края открыли три бассейна в 2024 году

В 2024 году на Ставрополье построили три бассейна в Невинномысске, Изобильненском, и Шпаковском округах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма и оздоровительных курортов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Модернизация туристических объектов на Ставрополье проходит по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Сейчас продолжается прием заявок на строительство бассейнов. Одной из точек проведения работ станет база отдыха в станице Ессентукской.

Наталья Белоштейн

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