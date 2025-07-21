На Ставрополье число выданных ипотечных кредитов снизилось на 57% за год

В январе-мае 2025 года на Ставрополье количество выданных ипотечных кредитов снизилось на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки, составленном «РИА Новости».

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В расчете на тысячу человек экономически активного населения в Ставропольском крае за год было выдано 10,3 ипотечных кредита. По этому показателю регион занял 71 место в рейтинге российских регионов. Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2025 года составил 3,88 млн руб. Доля просроченной ипотечной задолженности на Ставрополье на 1 июня 2025 года – 0,71%.

В Карачаево-Черкесии на тысячу человек экономически активного населения за год пришлось 9,9 ипотечных кредита (75 место рейтинга). Снижение — 57,7%. Средний размер ипотечного кредита – 2,73 млн руб., доля просроченной задолженности – 1,96%.

На 79 месте рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем 8,9 ипотечных кредита. Число выданных ипотек в регионе сократилось на 55,7%. Средний размер ипотечного кредита – 4,35 млн руб., доля просроченной задолженности – 3,17%.

Кабардино-Балкария попала на 81-ю строку рейтинга с показателем 6,2 ипотечных кредита. Снижение за год – на 46,2%. Средний размер ипотечного кредита – 2,97 млн руб., доля просроченной задолженности – 1,59%.

В Республике Дагестан на тысячу человек экономически активного населения за год было выдано 3,9 ипотечных кредита (84 место рейтинга). Снижение составило 62,4%. Средний размер ипотечного кредита в регионе – 3,33 млн руб., доля просроченной задолженности – 4,02%.

Наталья Белоштейн