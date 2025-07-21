«Текущий ремонт» хотят вынести отдельной строкой в платежке ЖКХ

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Они предполагают, что плату за текущий ремонт будут выносить отдельной строкой в квитанции. Документ есть в распоряжении «Известий».

Цель — повышение прозрачности расходования средств, собираемых с жильцов, заявили авторы поправок. По задумке инициаторов законопроекта, россияне не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется. Если он необходим, жильцы будут устанавливать сумму сами. Сейчас текущий ремонт включен в «содержание жилплощади». По мнению депутатов, расходование этих средств часто может быть нецелевым.

Законопроект внесут на рассмотрение представители фракции «Единая Россия», пишут «Известия». Среди них — глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, зампред комитета Светлана Разворотнева, депутат Госдумы от Татарстана Марат Нуриев и другие.

О росте платы за услуги ЖКХ — в материале «Ъ» «Тарифы вышли на рекорд».