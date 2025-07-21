Авиакомпания Red Wings с 6 августа планирует запустить рейсы из Казани в Геленджик. Самолеты также начнут летать в Геленджик из Екатеринбурга. Об этом сообщает «Ъ Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиарейсы из Казани в Геленджик запустят с 6 августа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Авиарейсы из Казани в Геленджик запустят с 6 августа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Авиарейсы из Казани будут выполняться один раз в неделю по средам. Минимальная стоимость перелета в одну сторону без багажа составит 17 тыс. руб. Билеты в обе стороны с багажом до 20 кг обойдутся на сумму от 40 тыс. руб. Стоимость перелета из Екатеринбурга в одну сторону превысит 16,3 тыс. руб.

Red Wings станет пятой авиакомпанией, выполняющей рейсы в Геленджик летом 2025 года.

Диана Соловьёва