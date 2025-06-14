11 игроков «Ижстали» покинули коллектив после окончания контрактов

Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули 11 игроков после окончания контрактов, сообщается на странице клуба в соцсетях. Ранее коллектив «Сталеваров» принял не менее девяти новых хоккеистов. Среди них — 27-летний голкипер Андрей Сковронский и защитник Иван Сушинский из «Тамбова», нападающий из «Зауралья» Андрей Ерофеев.

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Напомним, недавно «Ижсталь» продлил договор о спортивном сотрудничестве с «Нефтехимиком». Исполнительный директор ижевского клуба Евгений Лойферман отметил, что помимо финансовой поддержки нижнекамский клуб оказывает «помощь в части усиления игроков». Договор предусматривает командирование перспективных учеников в «Ижсталь». Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов добавил, что одноименная детско-юношеская спортивная школа, благодаря сотрудничеству, получает стабильную подпитку подающими надежду юными игроками из Удмуртии.