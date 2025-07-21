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На Северном Кавказе спрогнозировали сложную паводковую ситуацию

Повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По информации синоптика, из-за сильных ливней резко повысился уровень воды. Местами вода вышла за пределы поймы, создавая угрозу подтопления на реках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Опасность дальнейшего подъема воды в горных районах сохранится 21-22 июля.

Наталья Белоштейн

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