На Северном Кавказе спрогнозировали сложную паводковую ситуацию

Повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По информации синоптика, из-за сильных ливней резко повысился уровень воды. Местами вода вышла за пределы поймы, создавая угрозу подтопления на реках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Опасность дальнейшего подъема воды в горных районах сохранится 21-22 июля.

Наталья Белоштейн