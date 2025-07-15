В Белгородской области за неделю пострадали 194 дома, восстановили 184

За минувшую неделю в Белгородской области были восстановлены 184 частных дома и квартиры, получивших разрушения во время обстрелов. Повреждены еще 194 жилых помещения. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

В Белгороде за неделю пострадали один частный дом и 19 квартир (всего — 20). Завершили восстановление восьми частных домов и девяти квартир (всего — 17). В работе остаются 50 жилых помещений (33 частных дома и 17 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили четыре ИЖС и 23 квартиры (всего — 27). Отремонтировали десять частных домов и 17 квартир (всего — 27). Подлежат восстановлению 115 объектов (98 ИЖС и 17 квартир).

В Борисовском районе расписка получена от собственника одного частного дома. В работе остаются еще 125 жилпомещений (60 ИЖС и 65 квартир).

В Валуйском округе пострадали три частных дома, отремонтировали семь. Не завершено восстановление еще 54 ИЖС.

В Грайворонском округе пострадали десять частных домов и 13 квартир (всего — 23). Ремонт завершили в 13 частных домах и десяти квартирах (всего — 23). Осталось восстановить 168 объектов (80 ИЖС и 88 квартир).

В Краснояружском районе повреждены два частных дома, расписки получены от владельцев трех ИЖС. В работе остается 21 частный дом.

В Шебекинском округе пострадали 57 ИЖС и 62 квартиры (всего — 119). Отремонтировали 45 частных домов и 61 квартиру (всего — 106). В восстановлении нуждаются 2 264 жилых помещения (1 311 частных домов и 953 квартиры).

На прошлой неделе в Белгородской области восстановили 236 жилых помещения, еще 211 получили разрушения.

Кабира Гасанова