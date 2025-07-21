Пять тысяч человек стали участниками Крестного хода с Казанской иконой Божией Матери. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Крестном ходе в Казани приняли участие пять тысяч человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Молитвенное шествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля. В 10:00 планируется начало торжественной литургии, которую возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне он прибыл в Казань, в аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

После окончания литургии для прихожан и паломников организуют праздничную трапезу и культурную программу. В 18:00 в парке «Елмай» пройдет выступление певицы Ольги Кормухиной.

UPD: По уточненной информации организаторов, к концу Крестного хода приняли участие 10 тыс. человек.

Диана Соловьёва