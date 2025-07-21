Окончание ремонта улицы Пугачева в Уфе перенесли на октябрь

Улицу Пугачева в Уфе планируют сдать после реконструкции в День республики, написал в соцсетях вице-премьер Башкирии Рустем Газизов. День республики в Башкирии отметят 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Пугачева

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ Улица Пугачева

Фото: Тимур Якупов, Коммерсантъ

Улица Пугачева реконструируется в два этапа с весны 2022 года. На первом из них ремонтируется участок от Монумента Дружбы до Бельской улицы, на втором — от Бельской до Бородинской. Стоимость проекта превышает 2,4 млрд руб.

Работы должны были завершиться в середине лета прошлого года, однако заказчик и генподрядчик объекта — управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы и АО «Башкиравтодор» — договорились о переносе сдачи объекта на декабрь. Однако и к этому сроку закончить ремонт не удалось. Срыв графика республиканские и городские власти объясняли незавершенным сносом недвижимости, мешающей дорожным работам.

Перенос сроков стал поводом для исков прокуратуры в арбитражный суд, заявления будут рассматриваться 29 июля и 4 августа.

По словам Рустема Газизова, на сегодня заказчик изъял все объекты недвижимости в зоне реконструкции. До начала осени, написал он, планируется запустить движение на 800 метров дороги на двух из четырех полос на участке от улицы Геофизиков до развязки с улицей Генерала Рыленко.

В апреле начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе заверил, что реконструкция улицы закончится в сентябре.

Идэль Гумеров